GdS – Inter-Fiorentina: Correa ha vinto il ballottaggio con Lautaro

Stando a quanto scrive la rosea il tecnico nerazzurro è pronto a schierare l'ex Lazio dal primo minuto contro la formazione viola

L'Inter sta tornando dopo la pausa per le Nazionali. Si riparte dalla partita con la Fiorentina e da una novità in attacco. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sarebbe pronto a schierare Correa da titolare in avanti: l'argentino avrebbe vinto il ballottaggio contro Lautaro Martinez, al rientro dagli impegni con la sua Nazionale.

Sarà Correa quindi ad affiancare Lukaku nella gara contro la formazione di Italiano. Lui è rimasto ad allenarsi alla Pinetina durante la pausa e questa occasione è per lui importantissima dopo le difficoltà in questa stagione legate agli infortuni. Gli stessi che gli hanno fatto perdere la chance di giocare il Mondiale vinto poi proprio dall'Argentina.

"Il Toro andrà in panchina perché è rientrato dal suo Paese mercoledì sera e perché nei giorni con la Seleccion, complice il clima di festa, non ha potuto allenarsi con il massimo dell'intensità. Con Dzeko che ha superato da poco la lombalgia, dunque, Inzaghi darà spazio al turn over. Scelta giusta in vista di un mese di aprile nel quale i suoi dovranno giocare 9 incontri ufficiali tra campionato, Champions e Coppa Italia", si legge sul sito del quotidiano sportivo.

In mezzo giocherà Brozovic da titolare perché Calhanoglu- che in pratica era diventato il punto di riferimento a centrocampo al suo posto mentre il croato era infortunato - si è fatto male durante l'ultimo match giocato con la Turchia. In attesa che il mister dia spazio anche ad Asllani che scalpita da mesi ormai in attesa di una vera occasione.