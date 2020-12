Lukaku, che affare! Se l’Inter non avesse corso un rischio ponderato non sarebbe arrivato

Lukaku è stato una conquista per Antonio Conte. “Lo so solo io quanto ho dovuto fare per convincere tutti a portarlo a Milano”. Il belga ci ha messo poco a ricambiarlo e a dimostrare perché l’allenatore nerazzurro lo ha voluto così tanto. Da quando è arrivato ha segnato 45 gol (34 in 51 partite nella scorsa stagione e 11 li ha segnati finora in totale) e ha dimostrato che quei 65 mln + 13 di bonus sono stati spesi bene dall’Inter.

Di lui parla Pedullà in un articolo de La Gazzetta dello Sport e scrive: “Benedetti quei soldi, investiti con gusto e classe. Agosto 2019: Romelu Lukaku all’Inter per un totale di 65 milioni più 13 di bonus legati a rendimento e conquiste di eventuali trofei. Totale: circa 80″. Pure la Juve all’epoca aveva provato ad inserirsi, ma lui si è ricordato della promessa fatta al tecnico nerazzurro. E allora eccolo qua a godersi i colori nerazzurri e a prendersi tutto l’affetto di cui possono essere capaci i tifosi interisti.

CHI NON RISICA… – Il giornalista torna sulla trattativa che lo portò a Milano e spiega che l’Inter ha corso un rischio nel prenderlo. Un rischio ponderato. Perché quando è arrivato Icardi non era ancora stato ceduto. Ha accettato la destinazione PSG in pratica l’ultimo giorno di mercato. “Marotta e Ausilio non ci hanno pensato un secondo a correre il rischio di ritrovarsi con un reparto super affollato. Prima acquistiamo Lukaku, poi vediamo il resto. Il resto ha premiato, Icardi ha trovato casa, ma Romelu andava preso a prescindere. Ben lontani dal banale teorema “uno esce, l’altro entra”. Fosse andata veramente così, difficilmente Lukaku avrebbe visto la luce dell’Inter. Invece, la strategia è stata perfetta, prendersi quel rischio necessario pur di salire sull’autobus dei desideri”, si legge nell’articolo.

