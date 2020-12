Ha sollevato non poche polemiche il sorriso di Icardi nella foto postata dal Psg per celebrare Diego Armando Maradona. Anche il fratello del Pibe de Oro, Hugo, è intervenuto sull’argomento: “Non l’ho visto, lo giuro. Icardi ha riso quando gli hanno reso omaggio? Una mancanza di rispetto. Come diceva mio fratello, ti è scappata la tartaruga”.