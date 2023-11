Benfica-Inter, le formazioni ufficiali: debutta Audero, davanti Sanchez-Arnautovic

Fase a gironi, penultima tappa. L'Inter ha già in tasca il pass per gli ottavi di finale di Champions League, per cui in casa del Benfica potrà permettersi qualche cambio rispetto alla gara con la Juventus e in vista di quella col Napoli di domenica. Inzaghi darà spazio a chi ha giocato meno, alla ricerca di risposte da chi vuole affermarsi e proverà a metterlo in difficoltà per il prosieguo della stagione.