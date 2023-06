Materazzi: “Inter ha meritato la finale. Sarà partita della vita. Mi dispiace che Guardiola…”

"Haaland? Si ferma con il gruppo perché è devastante quello che ha fatto. Si gioca 11 contro 11, non va in campo la storia altrimenti vinceremmo noi, non vanno in campo i soldi sennò vincerebbero loro. Andiamo in campo, in 90' può succedere di tutto. Chi vince? Mi dispiace un po' che Pep ha abbassato i toni, mi sarebbe piaciuto se fosse stato un po' sfrontato, invece lui sa che noi siamo pronti sperando di fargli la festa. Sappiamo che loro pensa, soprattutto i tifosi, famosi e non, di vincere e lo stanno dicendo da parecchio tempo, quindi li aspettiamo".