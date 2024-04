Sono sostanzialmente 3 i rinforzi che vorrebbe piazzare l'Inter per completare la rosa di Inzaghi: un portiere di riserva che prenda il posto di Audero e che possa raccogliere poi l'eredità di Sommer; un difensore centrale giovane e un attaccante per rimpolpare il reparto. "Marotta, Ausilio e Baccin hanno individuato da tempo gli obiettivi per questi tre ruoli: Bento (Athletico Paranaense), Buongiorno (Torino) e Gudmundsson (Genoa). Valutazioni totali dei tre, 100 milioni (20, 40 e 40)". L'Inter potrebbe cedere un big e finanziare il mercato, ma Inzaghi vorrebbe mantenere tutti i profili migliori della sua formazione titolare, per questo si cercano altre vie.

"Fra i giocatori della rosa di Inzaghi, solamente Dumfries fra i para-titolari è quello che l’Inter potrebbe cedere senza troppi rimpianti. Con un buon Europeo, Dumfries potrebbe riaccendere l’interesse di alcuni club inglesi e portare nelle casse nerazzurre 30 milioni. L’altro campione d’Italia sacrificabile è invece Arnautovic. L’austriaco ha firmato un biennale nell’estate 2023 ed è stato pagato complessivamente 10 milioni, dunque a bilancio il suo valore è di 5 milioni. A 35 anni non sarà facile da piazzare, ma a quella cifra potrebbe trovare una soluzione, magari anche in Arabia. Dopodiché, ecco i giocatori che quasi sicuramente torneranno dai prestiti se non verranno riscattati. Su tutti Correa, che l'Olympique Marsiglia sarebbe obbligato a tenere per 10 milioni solo in caso di qualificazione - molto complicata - alla Champions. Se tornerà, l'argentino verrà ceduto con la speranza di ottenere almeno 8 milioni (per non fare una minusvalenza)", scrive il quotidiano.

"Dell'elenco fanno parte poi Agoume, Radu, Vanheusden, Oristanio e Sebastiano Esposito. Infine i giovani in prestito secco. Il gioiello è Valentin Carboni: a gennaio l'Inter ha rifiutato 20 milioni da Fiorentina e West Ham; l'argentino non è in vendita, ma se arrivassero 35 milioni... E poi attenzione alle eventuali richieste per Satriano, Francesco Pio Esposito, Zanotti e Filip Stankovic: non sono sul mercato, ma il loro destino passerà dal valore dell'offerta", chiude Tuttosport.

