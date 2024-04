"Dall’altro, direttamente con il Toro e Tikus, nel tentativo di far capire loro come un ulteriore impegno rischierebbe di complicare non poco la nuova stagione: in che condizioni tornerebbero a Inzaghi, senza avere, nella sostanza, mai staccato e senza aver fatto, se non in minima parte, le vacanze? Ad ogni modo, se non dovesse funzionare la diplomazia, il club nerazzurro potrà comunque opporsi, stoppando i giocatori, invocando il fatto che le Olimpiadi non sono data Fifa e che, quindi, non c’è obbligo di rilascio dei calciatori. In passato, si sono comportati allo stesso modo altri grandi club. È chiaro, tuttavia, che l’Inter non vorrebbe arrivare fino a questo punto. Fondamentale, quindi, muoversi in anticipo".