Ecco il messaggio dell’Inter. Sprint Inzaghi, istantanea non banale. Mkhitaryan e Skriniar…

"Perché non è facile far durare questo stato di grazia per altre due settimane. E poi non è nemmeno detto che certi picchi di felicità calcistica siano sufficienti per mettere in difficoltà lo squadrone di Guardiola all’Ataturk. Però l’Inter manda comunque un messaggio, prima di tutto a sé stessa, poi a chi vorrà crederle: la pressione deve essere sull’avversario, la testa deve essere libera, perché al di là dello scudetto sfilato via presto, in questa stagione folle i nerazzurri hanno centrato gli obiettivi di campo e di cassa.