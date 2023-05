Inter, schiantata l’Atalanta. E che Lu-La! A Istanbul sarà grande finale. Se Guardiola…

Bastava un punto contro l'Atalanta, alla fine ne sono arrivati tre. L'Inter è in Champions con una giornata d'anticipo proprio come volevano i tifosi e Inzaghi che adesso potrà far rifiatare qualcuno in vista della finale di Istanbul. "Per fortuna che, secondo qualcuno, doveva arrivare sesta. Era fondamentale anestetizzare il rischio che la gara col Toro diventasse un trappolone. Per questo motivo Inzaghi per affrontare l’Atalanta ha scelto tutti i titolarissimi e i giocatori - i primi, per evidenti motivi, a voler risolvere la pratica subito", sottolinea Tuttosport.