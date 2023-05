Lukaku, riecheggia una frase di Conte: lui sapeva tutto. Inter, spazzati via i 2 ultimi dubbi

L'Inter rivedrà ancora le stelle. La squadra di Simone Inzaghi raggiunge finalmente il traguardo Champions League tramite il campionato grazie allo spettacolare 3-2 sull'Atalanta, risultato che sarebbe dovuto essere molto più largo a favore della banda Inzaghi per ciò che si è visto al Meazza. Ed è davvero una grande gioia per tutto il popolo interista se pensiamo che fino al 70esimo della partita con la Lazio, l'Inter era settima in classifica e lontanissima dalla grande competizione europea. Ma non sarà un caso che, per fare qualche esempio, ritrovato il vero Lukaku, i gol di Lautaro e il motore instancabile di Barella, le cose siano tornate al loro posto.

"Dicevano che fosse una pippa, speriamo continuino a dirlo. Oggi è facile parlare di Lukaku, ma se andiamo a ritroso...". Il 6 gennaio 2020 Antonio Conte pronuncia queste parole dopo Napoli-Interm in risposta a tutte le incredibili critiche ricevute da Romelu Lukaku nella prima parte di stagione. Ed è un po' il sentimento popolare che è riecheggiato in questi mesi: c'è chi l'ha bollato come un bidone, come un calciatore finito. C'è chi poi ha rinfacciato all'Inter di aver scelto lui e non Paulo Dybala: per carità, il talento della Joya è immenso, ma la Roma ha dovuto fare a meno di lui per 14 partite e non sa se lo avrà a disposizione per l'importantissima finale di Europa League. Il tutto senza conoscere davvero l'entità dell'infortunio patito da Big Rom, molto più grave di quanto sembrasse e molto più complicato del previsto da smaltire. Il gol alla "Fenomeno", la palla celestiale per Brozovic sul 3-1 e le continue sponde in Inter-Atalanta pensiamo possano bastare per far chiedere scusa a qualcuno.