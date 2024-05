Tra le squadre qualificate al prossimo Mondiale per Club c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi. In questo momento la competizione FIFA è sotto attacco da parte della Federazione Internazionale dei calciatori professionisti (Fifpro). I calciatori e le leghe Nazionali, in una lettera, si dicono pronte ad azioni legali. "Saremo costretti a consigliare ai nostri membri sulle opzioni a loro disposizione, sia individualmente che collettivamente, per salvaguardare proattivamente i loro interessi", si legge ancora.