ONU, il 25 maggio diventa la Giornata Mondiale del calcio

La risoluzione incoraggia tutti i paesi a sostenere il calcio e gli altri sport come strumento per promuovere la pace, lo sviluppo e l'emancipazione delle donne e delle ragazze. E incoraggia anche i paesi ad adottare politiche e programmi per promuovere il calcio e altri sport e l'attività fisica. Il 25 maggio la risoluzione "invita" tutte le nazioni, gli organismi delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, il mondo accademico, la società civile e il settore privato a osservare la Giornata mondiale del calcio in linea con le priorità nazionali "e a diffondere tra tutti i vantaggi del calcio, anche attraverso attività educative e attività di sensibilizzazione del pubblico".