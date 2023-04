Moratti: “Inter, serviranno forza e coraggio. I tifosi meritano impegno e soddisfazioni”

L'ex presidente nerazzurro ha parlato in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica

Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, a margine della presentazione del libro "InterOttanta" ha parlato del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in programma domani sera a San Siro:

"Ci vuole carattere e coraggio per affrontare le vicende dell'Inter... Domani sera servirà lo stesso coraggio e la stessa forza perchè nulla è scontato, bisogna sperare di farcela, dopo di che continueremo chissà per quanti anni a parlare in maniera gloriosa e affettuosa della nostra squadra, da grandi innamorati. È qualcosa di diverso dalle altre squadre. Forse il Torino si avvicina, lo dico perchè c'è qui Cairo... (ride, ndr)