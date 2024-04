Moratti parla di Inter-Cagliari: "L’Inter ha uno sfizio da togliersi: quello di vincere il campionato in occasione del derby"

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti , è intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net per parlare della sfida di domenica sera di San Siro tra i nerazzurri e il Cagliari.

Dopodomani andrà in scena la “sua” partita. Che gara si aspetta a San Siro tra i futuri Campioni d’Italia e un Cagliari ancora in piena lotta per garantirsi la permanenza nella massima categoria?