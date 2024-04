"Simeone è un'eccellenza assoluta. L'Inter è uscita dalla Champions per 3 motivi: uno è l'Atletico Madrid che è una bella squadra. Il secondo è Simone che in quella partita di ritorno tatticamente non ha sbagliato niente e poi, terzo motivo, il 40% dell'eliminazione dell'Inter è stata il Wanda Metropolitano. Chi era lì si è reso conto che la pressione sui giocatori dell'Inter era fortissima, per l'Atletico è stata una spinta a giocare una grande partita. E' uno stadio speciale"