Nainggolan, accordo con il Cagliari: a gennaio nuovo assalto. E questa volta l’Inter…

L’avventura di Radja Nainggolan all’Inter sembra essere arrivata definitivamente al capolinea: il centrocampista belga, tornato a Milano dopo la positiva stagione in prestito al Cagliari, nonostante le buone intenzioni e le premesse di inizio anno non è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Conte, e una partenza a gennaio appare tutt’altro che improbabile. Su di lui, come scrive La Gazzetta dello Sport, sono pronti a rifardi sotto i rossoblu del presidente Giulini, che non ha mai perso la speranza di riportare il Ninja in Sardegna:

“Dallo scorso ottobre la piazza sarda non ha mai smesso di aspettare il ritorno del centrocampista belga. E nemmeno il club di Tommaso Giulini ha tolto dalla lista dei desideri il figliol prodigo. Inseguito fino all’ultimo giorno di calciomercato lo scorso ottobre. Di Francesco ha ripetuto più volte in questi mesi della necessità di fare dei movimenti in entrata per rinforzare il centrocampo e il profilo che a Cagliari piace a tutti, dal tecnico alla dirigenza, è sempre quello: Nainggolan“.

NUOVO TENTATIVO – “I rossoblù, come quest’estate, restano alla finestra. Gli ultimi bilanci economici dal segno meno, i mancati introiti dalle partite senza pubblico e un monte ingaggi importante (46 milioni di euro all’anno) non permettono al Cagliari troppi sogni. Come più volte rimarcato dallo stesso presidente Giulini, che di recente aveva dichiarato l’affare Nainggolan un capitolo chiuso. I sardi però sono pronti a riaprire il libro a gennaio. Ma le condizioni dovranno essere più favorevoli rispetto a questa estate. Che tradotto significa una minore richiesta economica da parte dei nerazzurri. Mentre con il giocatore l’accordo c’era già dall’estate“.

SITUAZIONE DIVERSA – “L’Inter a gennaio non potrà concedere nuovi regali ma la situazione-Radja è totalmente diversa rispetto a qualche mese fa. Il centrocampista è chiaramente fuori dal progetto di Conte e il rilancio sperato a inizio campionato non è arrivato. L’amore tra il Ninja e la Milano nerazzurra sembra non poter sbocciare ed ecco che trovare un accordo tra le parti potrebbe essere un po’ meno complicato. In quello che comunque si annuncia come un braccio di ferro non scontato“.