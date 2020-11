Nainggolan, bocciatura senza attenuanti: le parole di Conte sanno di sentenza definitiva

Brutto passo falso per l’Inter, che contro il Parma non va oltre il 2-2 casalingo: pareggio acciuffato solamente nel recupero grazie a un colpo di testa di Perisic. Nell’assalto finale Antonio Conte si è giocato anche la carta Nainggolan, tornato da poco a disposizione dopo essere guarito dalla positività al coronavirus. L’impatto del belga, tuttavia, non è stato dei migliori, a conferma del suo stato di forma ancora non ottimale: una chance sprecata, per un giocatore rimasto a lungo sulla lista dei cedibili.

BOCCIATURA – A tal proposito le parole pronunciate a fine partita da Antonio Conte, secondo La Gazzetta dello Sport, appaiono come una netta bocciatura: “Tranchant, invece, alla voce Nainggolan, entrato nel disperato assalto finale: «Potete giudicarlo, io cerco di portare tutti nella miglior condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo e chi mai»”.