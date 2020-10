Sky – “Game over”, è finita: Inter-Cagliari, saltato definitivamente l’affare Nainggolan

Fumata nera. Radja Nainggolan non tornerà al Cagliari e non giocherà in rossoblù in questa stagione. Come riportato da Sky Sport, infatti, si è conclusa con un nulla di fatto la trattativa tra l’Inter e il club sardo per il ritorno del centrocampista belga, dopo l’ultima stagione giocata in prestito.

Ora, resta da vedere cosa potrà accadere da qui alle 20, ora di chiusura del mercato. Si è parlato di possibilità estere, ma al momento nulla di troppo concreto. E, per Radja Nainggolan, si fa sempre più probabile la permanenza all’Inter.

(Fonte: Sky Sport)