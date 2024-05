Intervenuto su Controcalcio, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così di Mauro Icardi: "All’Inter ha fatto sempre bene, è un bravo ragazzo, molto particolare: dentro l’area è il giocatore più forte che c’è per me. E’ diverso da Inzaghi: lui giocava sul filo del fuorigioco, Icardi dentro l’area ha fame, sa sempre dove arriva la palla e fa anche gol belli. In Turchia poi gli hanno offerto tanti soldi: l’Inter per me non gli dava i soldi che chiedeva e ha scelto di andare via. Ma non si può dire che abbia fatto male".