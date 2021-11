Inter, sollievo Inzaghi: nessuna lesione per Barella, Bastoni e Dzeko dopo il derby

Il tecnico dell'Inter può stare tranquilli: i suoi giocatori non hanno riportato nulla di importante dopo il derby di ieri sera

Dopo il derby di ieri sera con il Milan, in casa Inter c'era un po' di apprensione per le condizioni di alcuni giocatori usciti con qualche acciacco dalla gara. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo per i suoi perni, visto che Barella , Bastoni e Dzeko non hanno riportato lesioni e quindi saranno disponibili una volta rientrati dopo le gare delle nazionali.

"Mentre Bastoni era soltanto affaticato, Barella domenica sera ha lasciato il campo per un affaticamento al flessore. Oggi i due si sono sottoposti ad esami che hanno escluso lesioni. Fino a domani compreso svolgeranno un lavoro di scarico, poi Mancini (che ha già perso Pellegrini e Cataldi) valuterà con lo staff medico le condizioni di Barella in vista della sfida che vale l'accesso diretto al Mondiale, venerdì sera a Roma contro la Svizzera", si legge su Gazzetta.it.

"Lo stesso ottimismo professato dal c.t. della Bosnia Ivaylo Petev quando è stato interrogato sulle condizioni di Dzeko: "Spero che Edin possa esserci. Stiamo aspettando notizie, al momento non abbiamo informazioni. Edin farà gli esami e già oggi sapremo qualcosa in più sulle sue condizioni". La Bosnia ospiterà Finlandia (sabato 13) e Ucraina (martedì 16) e Petev difficilmente rinuncerà all'ex Roma, che ieri ha lasciato il posto a Correa per un affaticamento all'adduttore che già gli aveva dato qualche fastidio durante il primo tempo. Dopo il derby, Inzaghi ha concesso ai giocatori tre giorni di riposo. Per i pochi non convocati nelle rispettive nazionali, la ripresa degli allenamenti ad Appiano è prevista per giovedì", aggiunge il portale sportivo.