"Tra le opzioni al vaglio di Oaktree per la presidenza dell’Inter c’è anche quella di nominare uno dei manager del fondo californiano che stanno seguendo più da vicino il dossier nerazzurro: Katherine Ralph o Alejandro Cano. Ralph in particolare conosce molto bene Milano e parla un italiano perfetto. Potrebbe anche essere una soluzione a tempo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle indiscrezioni su chi sarà il nuovo presidente dell'Inter dopo Steven Zhang.

"I vertici di Oaktree, però, stanno valutando se può essere opportuno assegnare a questo incarico Ralph o Cano, fondamentali anche su altri investimenti di Oaktree. Per questo motivo non è stata scartata l’idea di individuare il successore di Steven Zhang nel notaio Carlo Marchetti, entrato nel Cda nerazzurro in quota Oaktree a maggio 2021. Marchetti in questo triennio è stato molto influente nell’attività di controllo per conto del creditore di Zhang. La nuova proprietà avrebbe visto volentieri alla presidenza ad interim Beppe Marotta in parallelo al mantenimento del ruolo di amministratore delegato. Marotta, però, preferisce proseguire come dirigente senza modifiche aggiuntive, come ha spiegato due giorni fa", aggiunge poi Tuttosport. Appuntamento al 4 giugno, data dell'assemblea dei soci dell'Inter, per sapere la soluzione.