Sarà una delle priorità assolute della nuova proprietà dell'Inter : Oaktree non ha la minima intenzione di indugiare sul tema stadio e, in un senso o nell'altro, è pronta a dare un'accelerata. Lo scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"Il fondo americano è pronto a moltiplicare le forze per far sì che l’Inter abbia finalmente uno stadio di proprietà. Con Zhang, al di là dei movimenti effettuati, negli ultimi tempi c’era una maggiore incertezza sulle effettive possibilità di costruire un nuovo impianto. Con Oaktree, invece, dubbi non ce ne sono. Da un lato perché quello immobiliare è uno dei rami del suo business. Dall’altro perché viene ritenuto uno sviluppo fondamentale per aumentare i ricavi e per creare valore per il club. Anche in ottica di una futura cessione, avere un proprio stadio alzerà la quotazione sul mercato.