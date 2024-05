"Bello tutto. Belle le parole. Belle le intenzioni. Ma ora contano i fatti, non si scherza più, non c'è più tempo da perdere. Quel rinnovo di contratto di Lautaro Martinez che l'Inter pensava di chiudere, al punto di aver programmato un annuncio ufficiale durante le scorse festività natalizie, non s'è mai fatto. Di più: il suo agente, Alejandro Camano, ha giocato al rialzo. Le carte in tavola sono cambiate, nel corso degli ultimi mesi. E ieri l'Inter ha voluto sedersi al tavolo per capire a che gioco sta giocando l'argentino. Ma anche per evitare uno scenario che spaventa per prima la stessa società nerazzurra, ovvero iniziare la prossima stagione con un caso aperto, per di più legato al capitano", spiega La Gazzetta dello Sport.