Da mesi, per non dire da almeno un anno, si sono sprecate su vari media le tesi su cosa stava succedendo o sarebbe successo all’Inter. Con una sequela di dettagli e possibilità talmente specifici da fare pensare che avessero avuto accesso al whatsapp di Steven Zhang. Un po’ come quando sulle tv locali si ascolta con dovizia di particolari la tesi di un sedicente numerologo che ti spiega come sia assolutamente certo il perché un tal numero uscirà sulla ruota di Cagliari, e se ti sintonizzerai regolarmente sulla stessa frequenza non potrai che realizzare che la volta dopo ti spiegherà perché sarà stato assolutamente logico che un altro numero diverso da quello che aveva indicato lui fosse estratto sulla medesima ruota del lotto.