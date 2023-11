Inter-Dimarco, amore vero: Fede sulle orme di Facchetti. Strada lunga, ma può diventare erede

"Sono i due estremi di una storia che a San Siro tutti conoscono: il buco nero della fascia sinistra. È vero che ci sono stati Andy Brehme e anche, per un solo anno, Roberto Carlos, ma mettere in fila tutti i nomi di quelli che dovevano diventare l’erede di Facchetti fa sorridere. O tremare, dipende. Adesso c’è Dimarco che deve correre dove un tempo regnava Giacinto. La strada per diventare Facchetti è ancora lunga e tortuosa e chissà dove porterà. Però i tifosi interisti si innamorano dei terzini. E per quelli che fanno gol straordinari impazziscono proprio".