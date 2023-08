Inter, finalmente Pavard: 5 anni a 5 milioni. Investimento top di Zhang. Obiettivo Fiorentina

"Ieri mattina i nuovi contatti tra le parti sono stati subito rassicuranti, poi intorno alle 14 il via libera definitivo. Pavard è atterrato a Linate alle 20, poi è andato a cena con il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin. Oggi sarà la giornata dedicata alle visite mediche, poi nel primo pomeriggio la firma sul contratto. Un contratto ricco: cinque anni a cinque milioni a stagione. Si allenerà da solo ad Appiano, al termine dell’iter, visto che la seduta della squadra è in programma al mattino. Domani sarà invece il giorno del primo allenamento con i compagni: l’obiettivo è la convocazione per la sfida di domenica a San Siro con la Fiorentina. Zhang verserà al Bayern 30 milioni di euro, più altri due di bonus in base ai risultati di squadra. Non un investimento banale, specie per un calciatore che a gennaio avrebbe potuto firmare gratis per il suo nuovo club, considerata la scadenza 2024 del suo contratto", sottolinea Gazzetta.