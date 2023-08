Minotti: “Pavard aggiunge tanto all’Inter. Perfetto per Inzaghi”

L'ex calciatore ha detto la sua sull'ultimo arrivo in casa nerazzurra: il difensore in queste ore farà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto

Lorenzo Minotti, ex giocatore del Parma, intervenuto nei panni di opinionista su Skysport, ha detto la sua sull'arrivo a Milano di Benjamin Pavard. Il difensore, che l'Inter aspettava da giorni dopo l'accordo con lui e con il Bayern che però aveva chiesto tempo per prendere un sostituto, è arrivato in Italia per le visite mediche che svolgerà nelle prossime ore, prima della firma con la società nerazzurra.