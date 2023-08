Pavard, no allo United che offre di più: vuole l’Inter. Ma affare complesso perché…

Per sbloccare l'affare Pavard con l'Inter è fondamentale che il Bayern Monaco trovi un possibile sostituto in difesa

"L'Inter vuole Benjamin e Benjamin vuole l'Inter. Questo era noto anche prima ma sta diventando sempre più evidente, perfino teatrale". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa Inter-Bayern per Pavard . "L'affare è complesso, va avanti a singhiozzo tra telefonate informali e mail ufficiali, nonostante Tuchel si sia impuntato per tenere il centrale e nonostante ci sia ancora un margine non semplice da colmare tra domanda e offerta", si legge poi sul quotidiano.

L'Inter è partita da un'offerta di 25 mln bonus compresi, salvo poi rilanciare a 30 complessivi. Il Bayern ne chiede sempre 35. "Se da un lato il club di Zhang fatica a spingersi più in su per il solito problema di budget, anche il Bayern ha finora una posizione intransigente perché ha già ricevuto una proposta da 38 mln dal Manchester United", spiega La Gazzetta che sottolinea, però, come il calciatore voglia l'Inter e farà di tutto per approdare in nerazzurro anche a discapito dello United, che è disposto ad offrigli anche più soldi. La chiave, però, è che il Bayern debba prima trovare il sostituto, considerando il fatto che anche Stanisic, altro difensore, è in procinto di essere ceduto.