Romano: “Pavard, domani riprende trattativa. Lui spinge per approdare all’Inter”

Continuano ad arrivare conferme sulla trattativa che l'Intersta portando avanti con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il difensore che potrebbe completare la rosa di Inzaghi sarebbe lui che sta facendo tutto per mandare segnali, sui social e non solo visto la faccia che fa quando segna in un amichevole che non avrebbe voluto giocare, al club nerazzurro. E pure a quello tedesco che deve cederlo forse a dispetto di Tuchel che lo tratterebbe volentieri.