Inter, buona la prima nel segno di Lautaro. Attacco, c’è già la prima indicazione

Battesimo per 7

Debutto vincente per tutti i nuovi acquisti che, Audero a parte, hanno potuto calcare il prato di San Siro e conoscere l'atmosfera del Meazza. Una prima volta per tutti tranne che per Arnautovic, tornato ad indossare i colori nerazzurri a Milano a quasi 13 dall'ultima volta e subito protagonista con l'assist per la rete del raddoppio. Titolari Sommer e Thuram, nella ripresa spazio per l'ex Bologna, appunto, e per Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto e Bisseck: segnali sicuramente positivi, in attesa di ulteriori test.