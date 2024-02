Col tempo e col duro lavoro, Kristjan Asllani sta dando risposte concrete a Simone Inzaghi. Chiamato a giocare dal 1' contro il Lecce complice l'infortunio di Calhanoglu, il centrocampista albanese ha disegnato calcio al Via del Mare, stupendo l'assist per l'1-0 di Lautaro. "Personalità e talento. C'è tutto Asllani nella palla d'esterno a lanciare in porta Lautaro Martinez per il gol che ha stappato la partita del Via del Mare. Kristjan batte un colpo, non il primo di una stagione in cui l'Inter ha scoperto di avere un regista affidabile alle spalle dell'intoccabile Calhanoglu", sottolinea la Gazzetta dello Sport.