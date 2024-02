FCIN1908 / Inter, niente Atalanta per Calhanoglu: ecco i tempi di recupero

Ecco i tempi di recupero per Hakan Calhanoglu dopo il leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra

Per Hakan Calhanoglu , gli esami hanno evidenziato un "leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra" . Il centrocampista dell'Inter sicuramente salterà il recupero contro l'Atalanta di mercoledì e anche il match successivo col Genoa salvo sorprese.

Come appreso da FCIN1908.it, l'obiettivo è averlo a piena disposizione il 9 marzo contro il Bologna per fargli giocare uno spezzone con vista sul ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma il 13 marzo.