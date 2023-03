Inter, tutto o niente: oggi il Porto domenica la Juve. Inzaghi si gioca il futuro

Settimana complicata per l'Inter: stasera i nerazzurri si giocheranno l'accesso ai quarti di Champions, poi affronteranno la Juve

Andrea Della Sala

Settimana complicata per l'Inter: stasera i nerazzurri si giocheranno l'accesso ai quarti di Champions, poi affronteranno la Juve domenica sera in campionato. In questa settimana si definirà la stagione e anche il futuro del tecnico.

"Tutto o niente. Il Porto oggi, la Juve domenica. Qui si fa l’Inter o si cambia, alternativa non c’è. Si comincia dall’alto della Champions League, stasera allo stadio Dragao la squadra di Simone Inzaghi si gioca l’accesso ai quarti di finale. L’Inter non entra nelle prime otto d’Europa dal 2010-11, quando era campione in carica e in panchina sedeva Leonardo: parliamo di un altro evo storico", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Il Dragao ribollirà, le provocazioni abbonderanno. Elevato il rischio che venga fuori una partita “sporca”, se non “trucida”. L’Inter ha gli uomini e i mezzi per cavarsela al Dragao, tutti si aspettano una risposta decisa al capitombolo di La Spezia, l’ottava sconfitta in campionato. Il solo ingresso ai quarti di Champions non salverà la stagione, per mettere in sicurezza l’annata e i conti che verranno occorrerà qualificarsi alla prossima Champions, ma l’Inter tra le prime otto d’Europa respirerà meglio e si riprenderà l’aura di nobiltà europea, che le spetta in virtù delle tre Champions/Coppe dei Campioni in bacheca".

"La gara di Porto ha un grosso valore economico, tanto più importante per l’Inter, club di cui sono note le difficoltà finanziarie legate alla proprietà. Quanto vale la qualificazione ai quarti? Diciamo 20 milioni, con margini di approssimazione. Qualcosa di meno o qualcosa di più, difficile stabilire la cifra con esattezza. Il montepremi Uefa per i quarti è di 11,6 milioni per ogni società e a questa cifra, nel caso dell’Inter, andrebbe aggiunto un mega incasso milionario a San Siro, un prevedibile tutto esaurito per la gara in casa. Con spiccioli e ammennicoli vari si arriverebbe a circa 20 milioni, somma vitale per far quadrare i conti dell’annata e non presentarsi con il fiatone sul mercato estivo. Per la gloria, per la storia, per il bilancio. Inter tutto o niente in novanta minuti", aggiunge Gazzetta.