Zhang a Istanbul con l’Inter da giovedì. Stanziato un ulteriore premio per i giocatori

Molti di loro sul contratto hanno una clausola che li porterebbe ad incassare un bonus in caso di vittoria della CL, ma non tutti. A questi bonus di circa 5 mln totali, si aggiungerebbero altri 5 mln di euro da dividere tra i calciatori (questi bonus non sono stati pensati per Inzaghi e staff). "Un modo per garantire a tutta l'Inter un riconoscimento in virtù di un percorso straordinario che si potrebbe concludere con un'impresa storica", si legge sulla rosea. Se dovesse arrivare una vittoria in finale, nelle casse della società entrerebbero altri 4.5 mln rispetto ai 15 incassati per essersi qualificati in CL. Sarebbe stato Marotta a dare ai giocatori la notizia nello spogliatoio.