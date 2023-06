Svelate le cifre per l'accordo tra Paramount+ come main sponsor della società nerazzurra per le prossime due gara

Pasquale Guarro

Continuano ad arrivare aggiornamenti per quanto riguarda l'accordo siglato dalla società nerazzurra e Paramount+ che occuperà il posto lasciato libero da Digitalbits come main sponsor. L'esordio sulle maglia dei nerazzurri è previsto per domani, nella gara contro il Torino ma soprattutto per la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul, dove la squadra di Simone Inzaghi scenderà con il nuovo main sponsor sulla maglia.