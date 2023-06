Zilliacus: “Compro l’Inter? Rispetto Zhang, non disturbo la concentrazione per la Champions”

Tra nuovo main sponsor e nuova possibile proprietà, per l'Inter oggi è una giornata che potrebbe segnare non poche svolte. Nel pomeriggio è balzata agli onori della cronaca il possibile interessamento del miliardario Thomas Zilliacus, stando a quanto riporta la Reuters che parla di un interesse concreto da parte dell'imprenditore finlandese. E' proprio lo stesso interessato a commentare la vicenda attraverso il suo profilo personale su twitter: “La gente mi chiede se voglio comprare l’Inter. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un lavoro fantastico. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d’accordo nel non disturbare la sua concentrazione e quella della squadra verso la finale di Champions League".