Inter, il programma di Conte in queste 3 facce. Buone notizie da Vidal

Dovrà fare a meno di tanti giocatori impegnato con le rispettive nazionali, ma Conte potrà lavorare con 3 giocatori in particolare

Dovrà fare a meno di tanti giocatori impegnato con le rispettive nazionali, ma Antonio Conte potrà lavorare con tre giocatori in particolare: Sanchez, Lautaro e soprattutto Vidal. Il centrocampista cileno ne approfitta per accelerare il recupero e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, puntare il rientro già nella gara contro il Sassuolo. "Sanchez spinge per fare una preparazione atletica come mai aveva avuto modo di completare in passato, con l’Inter. E Lautaro può lucidare il motore allungando lo sguardo verso un doppio traguardo, lo scudetto e il rinnovo".