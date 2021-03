Inter, ripresi gli allenamenti: preoccupazioni e una buona notizia per Conte

I nerazzurri sono tornati a lavorare ad Appiano Gentile dopo l'esito degli ultimi tamponi e l'ok ricevuto dall'Ats

L'esito negativo degli ultimi tamponi ha permesso all'Inter di ritrovarsi ad Appiano Gentile dopo 4 giorni di isolamento: i nerazzurri, dopo l'ok ricevuto dall'Ats, hanno potuto effettuare una doppia seduta di allenamento. Come scrive il Corriere dello Sport, fra mille preoccupazioni per Antonio Conte c'è anche una buona notizia: "Alla Pinetina sono ripresi gli allenamenti. Ieri, in mattinata c'è stata una prima riattivazione, con lavori individuali. Nel pomeriggio, invece, c'è stata una vera e propria seduta di allenamento. L'Ats, rimosso lo stop, non ha imposto che l'attività riprenda in forma unicamente in forma individuale".