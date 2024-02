Il rinnovo di Lautaro Martinez è un argomento che catalizza l'attenzione di tifosi e non solo. L'attaccante argentino, che sta vivendo una stagione da sogno, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e le parti sono al lavoro per cercare di trovare l'intesa per il prolungamento del vincolo che legherebbe, di fatto quasi a vita, il Toro ai colori nerazzurri.