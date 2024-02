Inter, formazione già pronta per la Juve: ecco le 4 novità rispetto all’ultima

Quattro novità di formazione pronte in casa Inter rispetto all’ultima di campionato. Una in difesa, dove tornerà Acerbi dal 1’ in mezzo a Pavard e Bastoni, e tre a centrocampo. Riecco post squalifica Barella e Calhanoglu accanto a Mkhitaryan, con Darmian verso la conferma a destra (è in vantaggio su Dumfries) e in attacco la coppia Thuram-Lautaro. L'unico indisponibile tra i nerazzurri è il lungodegente Cuadrado.