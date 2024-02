Olimpico tutto esaurito per Roma-Inter, in programma oggi alle 18: ecco le probabili formazioni per il match

Nell'Inter c'è ancora Darmian in pole su Dumfries. Non sembra intenzionato a cambiare Simone Inzaghi, l’italiano è favorito per giocare a destra, con Dimarco dalla parte opposta. Per il resto, solo conferme: il terzetto Pavard-Acerbi-Bastoni in difesa, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a comporre la mediana e in attacco la coppia Thuram-Lautaro. Pesa l’assenza di Frattesi: è out.