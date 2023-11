Lautaro sempre più simbolo Inter. Il Toro segna a raffica: nel mirino Higuain e Immobile

"Lo spirito di Lautaro va oltre a tutto: oltre ai gol, oltre alle vittorie, oltre a quel senso di appartenenza al mondo nerazzurro che è qualcosa di speciale. E il sentimento dell’interismo lo ha rivelato a parole ancora una volta dopo la vittoria di Bergamo, mentre percorreva il tunnel che dal campo riporta agli spogliatoi. Lì, capitan Lautaro, ha abbracciato il suo popolo con un videomessaggio pubblicato poi ieri sui social del club: «Come dico sempre, questo è per voi. Tutto quello che facciamo in campo è per rendere felici voi tifosi. Un forte abbraccio». Lautaro incarna ormai il simbolo del nuovo corso nerazzurro, non soltanto per la fascia che porta al braccio ma perché in lui, i tifosi, vedono la voglia e il sacrificio che metterebbe qualunque tifoso avesse l’occasione di scendere in campo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.