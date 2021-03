Inter, grande disegno? Dietro Fortress intrecci affascinanti: “Scoperto legame con PIF”

Fortress ha accelerato per l'Inter: ma l'offerta del gigante americano potrebbe essere solo un tassello di un disegno ben più ampio

Come vi abbiamo riportato, il gigante americano Fortress avrebbe accelerato per arrivare entro fine marzo a un accordo con Suning per un finanziamento di 250 milioni di euro da versare nelle casse dell'Inter. Ma questa mossa, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere solo un tassello di un disegno generale ben più ampio. Andando a scavare, infatti, si scoprono legami e intrecci tanto affascinanti quanto ancora inesplorati, in ottica nerazzurra, con il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il PIF. Che l'Inter sia parte di un progetto articolato e intrigante? Scrive il quotidiano: