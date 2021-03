Inter-Fortress, formula ‘preferred equity’: “Soldi nel club con diritto di voto e non solo”

Suning e Fortress hanno fatto un altro passo avanti nella trattativa che porterebbe nelle casse dell'Inter un finanziamento di 250 milioni

Come vi abbiamo riportato, Suning e Fortress hanno fatto un altro passo avanti nella trattativa che dovrebbe portare nelle casse dell'Inter un finanziamento di circa 250 milioni di euro in due soluzioni. Questa, almeno, è l'opzione preferita da Zhang, che così potrebbe restare, almeno per ora, al comando del club nerazzurro. Tuttosport illustra i dettagli della formula del 'preferred equity':