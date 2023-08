Samardzic-Inter, operazione appesa a un filo. Ieri altro colpo di scena, la reazione del club

La telenovela Samardzic si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ieri, ricevendo una nuova Pec, l’Inter ha scoperto di un nuovo cambiamento dell’organigramma che gestisce il centrocampista. "Mladen, il padre che indirizza la carriera del figlio facendo i conti fino al centesimo, adesso è accompagnato da un nuovo procuratore. È diverso dall’ultimo con cui si era presentato in sede la scorsa settimana. Da ieri a curare gli interessi di Lazar c’è la TDS Sports di Tolga Dirican: è una piccola agenzia con sede a Berlino. I nerazzurri hanno accolto la notizia senza scomporsi, anche perché è la sostanza il problema. Resta sempre dalla controparte la richiesta di ridiscutere il format generale del contratto, non solo stipendio e commissioni ma anche eventuali margini personali sulla futura rivendita. L’Inter non modificherà, invece, nella sostanza la struttura già stabilita a suo tempo: l’ultimatum per domani significa solo dentro o fuori".

"L’Inter ha concesso ai Samardzic e al nuovo agente un Ferragosto di ulteriore riflessione, sperando che dopo tanta confusione ci si schiarisca le idee. L’irritazione dei nerazzurri per questi continui ribaltoni è, comunque, la stessa dell’Udinese che in questa vicenda è spettatrice passiva. Chi è vicino a lui, racconta di una certa delusione e frustrazione, non pensava che la vicenda avrebbe preso questa piega ben sopra la sua testa. Non è chiaro quanto peserà la sua voglia di nerazzurro e quanto possa servire la spinta della stessa Udinese per ricucire lo strappo tra l’Inter e il clan di Samardzic. Le speranze sono oggettivamente poche, anche perché per l’Inter è ormai una questione di principio e di regole da seguire. In caso di strappo, con l’Udinese si parlerà comunque di Fabbian per trovare una soluzione alternativa, mentre l’Inter ha comunque in casa la soluzione. Terrebbe Stefano Sensi come 6° centrocampista".