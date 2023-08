CdS svela: “Inter, scelto Arnautovic e non lo svincolato Sanchez perché…”

Un interessante aneddoto sul mercato dell’Inter dal Corriere dello Sport oggi in edicola. I dirigenti nerazzurri hanno scelto Marko Arnautovic e non Alexis Sanchez, svela infatti il quotidiano: “Per le sue caratteristiche e per il senso del gol l’Inter ha scelto Arnautovic e non lo svincolato Sanchez, più esplosivo e meno piazzato quindi simile ai profili già presenti di Lautaro e Thuram.