Da Udine: “Samardzic, l’Inter dà nuova deadline. Pozzo furioso col padre: i dettagli”

Non è ancora tramontata la pista Lazar Samardzic per l'Inter, con i nerazzurri che hanno un'altra importante sponda rappresentata dall'Udinese. Il club friulano sta infatti spingendo perché il centrocampista firmi coi nerazzurri, cosa che non ha ancora fatto viste le pretese assurde del padre. Scrive infatti il Messaggero Veneto: "Perché se quella firma Lazar non l’ha ancora posta, è perché il padre si è impuntato nella diatriba sulle commissioni da dividersi con l’avvocata Raffaella Pimenta, l’ex socia di Mino Raiola nella One di Mino Raiola, la potente agenzia ora tutta nelle sue mani a cui lo stesso entourage serbo che ha consegnato una procura a tempo determinato di tre mesi al fine di trovare una sistemazione degna al figlio.