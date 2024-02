E' di ieri la notizia che il Milan ha comprato i terreni dell'area San Francesco a San Donato Milanese, dove dovrebbe far sorgere il nuovo Stadio. Un passo avanti del club? "Si. Ma io non perdo la fiducia nella possibilita' di salvare San Siro. Credo che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni", ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per il Giorno del ricordo delle Foibe.

"Capisco che e' un passo avanti ma ripeto, continuo ad essere fiducioso e a conservare il dialogo con le societa'. Se non vedessi anche da parte loro possibilita' per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l'hanno ancora. I contatti sono continui". A chi gli chiede se non abbia la sensazione che il Milan sia ora un po' piu' fuori dai giochi, risponde: "No. Il Milan e' piu' avanti certamente ma questo lo abbiamo gia' detto. Pero' credo che la partita sia ancora aperta".