Lautaro, che fatica con Arnautovic. “Con l’ingresso di Thuram si è girato un altro film”

"Quando poi, nel trambusto degli ultimi 15 minuti, ha visto comparire alle sue spalle come un folletto Alexis Sanchez, Lautaro ha ripensato a un certo passato glorioso. La scelta di piazzare nella disperazione il cileno come trequartista dietro alle due punte era una mossa usata spesso da Antonio Conte quando l’acqua era alla gola. Stavolta, è toccato a Inzaghi azzardarla per uscire dall’imbuto di Anoeta e l’intuizione è stata ampiamente premiata. Con un altro po’ di tempo, forse, sarebbe arrivato un bis, forse eccessivo per quanto visto. In ogni caso, dimenticandosi dell’incubo vissuto per una sera da Arna, uno che non giocava in Champions da 12 anni (e si è visto), c’è comunque vita dietro alla Thu-La e lo stesso orgoglioso Alexis non si accontenterà certo del ruolo di veterano da comparsa. Tutto, però, continuerà a gravitare stabilmente attorno al capitano, spremuto in questo inizio. Probabilmente toccherà a lui riposare a Empoli, lì dove il turnover è più facile da attutire: queste serate sono troppo “estreme” per privarsi (anche) di lui", aggiunge Gazzetta.