SM – Inter, incontro in corso per Bastoni: c’è ottimismo. Fumata bianca in giornata?

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro è infatti in scadenza nel 2024 e l'Inter sta lavorando per prolungare il suo contratto. E, secondo quanto risulta a SportMediaset, sta proprio muovendo passi importanti in questi minuti: "E' in corso nella sede dell'Inter un incontro per il rinnovo di Bastoni: da una parte Marotta e Ausilio, dall'altra parte l'agente Tinti.